Afgelopen 14 dagen testten 201 personen positief op COVID-19 in Vilvoorde Drogenbos, Machelen en Wemmel scoren nog slechter Margo Koekoekx

05 oktober 2020

13u37 1 Vilvoorde De afgelopen 14 dagen kwamen er maar liefst 201 nieuwe individuele besmettingen bij in Vilvoorde. Op 30 september waren dat er 140 voor de voorafgaande 14 dagen.

De laatste drie weken spreken we in Vilvoorde van telkens ruim 100 gevallen per 100.000 inwoners meer dan de week ervoor. Op 22 september waren er 204 op 100.000 individuele besmettingen, op 30 september waren dat er 308. Maandag 5 oktober zijn het er 442 op 100.000 inwoners.

De oproep om de 6 gouden regels te volgen klinkt luider dan ooit tevoren.

Koploper

Het virus vond zijn weg door Vilvoorde al naar veel scholen en twee woonzorgcentra. De stad wil nu een overslag naar de verenigingen zo veel als mogelijk inperken.

Wanneer we kijken naar het aantal individuele besmettingen, is Vilvoorde koploper in Vlaams-Brabant. Kijken we naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, dan staat de stad op de vierde plek in diezelfde lijst. Dit na Drogenbos, Machelen en Wemmel.