Afbraak gebouw is geen voorteken van uitbreiding CAW MKV

18 februari 2020

15u16 4

Op de J.B. Nowélei in het centrum van Vilvoorde is een aannemer begonnen met de afbraak van het grote gebouw naast het CAW. Eerder raakte al bekend dat het CAW zou renoveren en uitbreiden. Dat zal echter niet het geval zijn op het naastliggende stuk grond. “Dat is een privé-eigendom en er zal een nieuw gebouw op rechtgetrokken worden”, klinkt het bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Meer over CAW

Vilvoorde