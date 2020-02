Actiegroep: “Verleng tram van Militair Hospitaal naar VTM” JCV

06 februari 2020

16u18 3 Vilvoorde De actiegroep Openbaar Vervoer Nu vraagt dat Vlaanderen en Brussel de handen in elkaar slaan om de geplande tram naar het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek door te trekken tot aan de gebouwen van VTM. “Die verlenging zou voor duizenden extra reizigers zorgen”, klinkt het.

Afgelopen zaterdag werden de plannen uit de doeken gedaan voor een nieuwe tramlijn die Neder-Over-Heembeek moet verbinden met het centrum van Brussel. Als alles goed gaat moet de lijn klaar zijn tegen eind 2024. Eindhalte wordt het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek, aan de rand van het Brussels Gewest.

Dat gaat echter niet ver genoeg voor de actiegroep Openbaar Vervoer Nu. Zij vragen dat de tramlijn doorgetrokken wordt tot in Vilvoorde, meer bepaald tot op de Medialaan, aan de voordeur van de VTM-gebouwen. Dat traject zou amper een kilometer lang zijn en langs de Tyraslaan tot op de Medialaan lopen. Aan het kruispunt met de Beneluxlaan zou dan de eindhalte komen.

De verlenging zou volgens de actiegroep de tram veel interessanter maken. “Dankzij die ene kilometer zijn er duizenden extra potentiële reizigers”, zegt oprichter Ruben Van Miegroet van Openbaar Vervoer Nu. “Niet alleen ontsluit je de gebouwen van VTM, maar ook die van het hele bedrijventerrein daar. Als je een Park and Ride aanlegt langs de Ring, bied je meteen een rechtstreekse verbinding met het Centrum Van Brussel. Die zaken werken in Antwerpen, waarom zou dat hier dan niet kunnen. De Park and Ride zou ook buiten de Lage Emissie Zone liggen, dus iedereen kan er gebruik van maken.”

Trambus

In de regio doen al verschillende plannen voor het Openbaar Vervoer de ronde. Zo had de lijn al eigen plannen voor een Ringtram die van het UZ in Jette door Koningslo en Vilvoorde naar de luchthaven zou lopen. Dat plan werd opgeborgen en werd vervangen door een trambus op hetzelfde traject. “Maar die hebben 20 procent minder capaciteit dan een tram”, zegt Van Miegroet. “Men had dus beter het oorspronkelijke plan behouden.”

Om de vraag kracht bij te zetten, stuurde Openbaar Vervoer Nu al een brief naar de Brusselse en Vlaamse ministers van Mobiliteit. Gezien de problemen die er al waren rond de Ringtram, lijkt ook een verlenging van de lijn naar Heembeek al een hele opgave. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wil de optie bekijken, maar vooral eerst de tramlijn naar Heembeek aanleggen. “Wij zijn het idee niet ongenegen en er is ook een vraag van de buurtbewoners”, zegt haar kabinet. “Maar we moeten bekijken of dit technisch mogelijk is. Zo’n tramlijn zou immers de Brusselse Ring moeten kruisen.”