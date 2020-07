Acht jobstudenten moeten staycation gezellig maken Robby Dierickx

14 juli 2020

09u33 0 Vilvoorde Het Vilvoordse stadsbestuur heeft acht jobstudenten ingeschakeld om de parken proper te houden. Die maatregel komt er nu dat meer mensen hun vakantie in de eigen streek zullen doorbrengen door de coronamaatregelen.

Met de inzet van de acht jobstudenten krijgt het dagelijks verwijderen van zwerfvuil in de parken prioriteit. De jongeren zullen de eigen diensten, die ook extra werk zullen verrichten, versterken. Ze worden vooral ingezet in de drie grootste trekpleisters: het Park 3 Fonteinen, het Hanssenspark en het Kanaalpark.

“Ik ben zeer onder de indruk van de burgerzin en het enthousiasme van deze jongeren”, zegt schepen van Openbare Werken en Burgerzaken Katrien Vaes (Open Vld). “Het is geen evident werk, maar ze zijn zeer gemotiveerd en zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn ook mondig genoeg om mensen aan te spreken over hun gedrag en dat verdient alle respect.”

Gele hesjes

Naast het zwerfvuil wegprikken, zullen de studenten immers ook de bezoekers moeten sensibiliseren over het niet achterlaten van afval. De jobstudenten zullen dan ook duidelijk herkenbaar zijn door hun gele hesjes met het opschrift ‘steward’.

Daarnaast komen er extra vuilnisbakken in de parken en wordt samen met afvalintercommunale Incovo een doeltreffende lediging van de vuilnisbakken gegarandeerd. Bezoekers van de parken zullen ook gesensibiliseerd worden via affiches, stickers en een digitaal scherm van de lokale politie. Agenten op de fiets houden een oogje in het zeil en zullen mensen aanspreken op hun gedrag.