Aantal besmettingen Vilvoorde blijft stijgen Margo Koekoekx

14 september 2020

Vilvoorde kent de afgelopen 4 dagen opnieuw een stijging met 61 vastgestelde besmettingen op veertien dagen tijd, met het SARS-COV-2 virus. Dat maakt dat de eerste grens van 20 besmettingen per 100.000 inwoners meer dan ruim is overschreden. Momenteel zijn het er 134 per 100.000.

Op donderdag 10 september waren er 53 besmettingen op 14 dagen tijd.

Nog cijfers uit de buurt:

Londerzeel: 8 besmettingen tijdens de afgelopen twee weken.

Grimbergen: 38 besmettingen tijdens de afgelopen twee weken.

Machelen: 23 besmettingen tijdens de afgelopen twee weken.

Meise: 18 besmettingen tijdens de afgelopen twee weken.

Wemmel: 10 besmettingen tijdens de afgelopen twee weken.

Zemst: 6 besmettingen tijdens de afgelopen twee weken.