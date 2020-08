Aantal besmettingen in Vilvoorde plots verdubbeld, en nu ook Hoeilaart niet langer coronavrij Robby Dierickx

14u14 10 Vilvoorde Met 22 positieve gevallen de voorbije zeven dagen kent Vilvoorde een forse toename van het aantal coronabesmettingen. Ook in buurgemeente Machelen gaan de cijfers de slechte richting uit. Hoeilaart, de enige gemeente in onze regio die vorige week nog geen besmettingen telde, is niet langer coronavrij.

Midden vorige week waren in Vilvoorde volgens Sciensano elf inwoners in de zeven voorgaande dagen besmet geraakt met het coronavirus. Maandag staat die teller plots op 22, wat overeenkomt met 49 besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen Wemmel doet het met 9 positieve gevallen (55 besmettingen per 100.000 inwoners) nog slechter.

Ook in de Vilvoordse buurgemeente Machelen lopen de cijfers ondertussen op. Daar werden de voorbije dagen zeven nieuwe positieve gevallen geteld, wat overeenkomt met 42 besmettingen per 100.000 inwoners. Voorts overschrijden ook Grimbergen, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Tervuren en Wezembeek-Oppem de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Tot slot telt nu ook Hoeilaart – tot vorige week nog coronavrij – een eerste positief geval.