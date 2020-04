Aan het herstellen van COVID-19? Laat je opvolgen door Caro AZ Jan Portaels raadt nieuwe applicatie ‘Caro’ aan Margo Koekoekx

21 april 2020

15u16 0 Vilvoorde Sinds deze week maakt AZ Jan Portaels gebruik van de applicatie Caro. Caro is een app die je dagelijks vraagt hoe het met je gaat wanneer je thuis herstelt van corona. “Wij hebben de applicatie met enkele medewerkers uitgetest en het lijkt ons een goede manier om de toestand van onze patiënten op te volgen”, zegt Helena Polfliet, woordvoerster van AZ Jan Portaels.

Eens je voldoende genezen bent, ga je naar huis om verder te herstellen. Opdat je zorgverlener toch een rapport te zien krijgt van hoe het met je gaat, kan je je registreren bij Caro. Je download de applicatie en kan inloggen met de code die je via sms ontving. Met die code wordt je gelinkt aan je zorgverlener van het ziekenhuis.

Chatten met Caro

Dagelijks vraagt Caro hoe het met je gaat. Aan de hand van verschillende vragen in een chat als: ‘heb je koorts? Zo ja, hoeveel?’ en ‘geef je pijn weer op een schaal van 0 tot 10', houdt de applicatie je toestand bij. Caro geeft ook advies indien nodig.

Caro geeft op basis van de registratie van je symptomen adviezen en instructies over hoe je je moet verzorgen. “Artsen geven deze informatie altijd maar niet alle informatie wordt geheel opgenomen door de patiënt. Om te voorkomen dat de zorgverlener keer op keer tijd moet steken in uitleg geven, en zo minder kan zorgen, kan je dit alles duidelijk terug vinden in de app”, licht Polfliet toe.

De applicatie houdt dus ook een rapport met het verloop van je herstel bij. Hier kunnen zorgprofessionals en je zorgverlener dan mee aan de slag.

