90% van kinderen kwamen naar schoolvoorstellingen in CC Bolwerk

12 december 2019

14u30 0 Vilvoorde 11 Vilvoordse scholen krijgen certificaat voor hun inzet op cultureel vlak. 11 van de 17 scholen kwamen afgelopen schooljaar met al hun klassen naar CC Het Bolwerk. Dat was de vereiste om het certificaat en de beloning te kunnen ontvangen.

Ann Bogaerts directrice van de Sint-Jozefsschool in de Groenstraat mocht het certificaat al meerdere malen in ontvangst nemen. “De bijhorende activiteit als beloning is ook heel fijn voor onze leerlingen natuurlijk en een goede stimulans om met echt al je klassen minstens één keer per jaar naar het CC te gaan. We kregen eerder al een namiddag vol circustechnieken als beloning en dit jaar is de beloning grafitti op de speelplaats. Heel frappant want dat was bij ons net besproken en bleek nu dan de beloning te zijn.”

Jo De Ro schepen voor onderwijs en Moad El boudaati schepen voor jeugd en cultuur ontvingen de verschillende directies en benadrukten beiden het belang van dit project. “Vorig jaar bereikten we 80% van alle leerlingen, dit jaar 90%. Volgend jaar gaan we dus voor 100%”, klinkt het gemotiveerd bij Moad.

Elke Van Neyghem is programmator en zorgt ervoor dat scholen tijdig uit een ruim aanbod kunnen kiezen. “Cultuur is heel belangrijk en we zijn blij dat dit project zo goed aanslaat.”

Voor veel jongeren is het geen evidentie dat ze samen met het gezin naar theater of musical gaan. Gezien cultuur toch een belangrijk onderdeel is in de ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld het stimulerende effect op creativiteit, zet het Cultureel centrum en de stad hier hard op in.