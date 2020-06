84-jarige dame verliest woning na brand Margo Koekoekx

08 juni 2020

15u34 0 Vilvoorde Op de Streekbaan in Koningslo brandde een woning volledig uit. De bewoonster van 84 raakte ongedeerd buiten. Haar woning daarentegen is volledig verwoest.

Om 12 uur moest de Vilvoordse brandweer uitrukken voor een uitslaande woningbrand. De brand startte in de keuken maar heel het huis stond al snel in lichterlaaie. “Er vielen gelukkig geen slachtoffers, maar de woning is wel onbewoonbaar”, verklaart Alain Habils, woordvoerder brandweerzone Vlaams-Brabant West.