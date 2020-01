82% van de leerlingen volgt CLIL in Het College Vilvoorde Margo Koekoekx

16 januari 2020

13u02 0 Vilvoorde CLIL wint enkel maar aan populariteit in Het College in Vilvoorde. CLIL, wat volluit Content and language integrated learning is, is een project waar leerlingen van de lesuren in een andere taal kunnen volgen. Leerlingen en ouders kiezen zelf of ze CLIL volgen of alle lessen in het Nederlands blijven volgen.

In Het College worden vakken als Aardrijkskunde, Chemie, Biologie en Economie in het Engels aangeboden en dat heeft succes. Wel 82% van de leerlingen van het eerste t.e.m. het vijfde middelbaar volgt CLIL. Volgend schooljaar bieden ze CLIL aan in alle jaren. Tot op heden mogen scholen maximum 20% van de lesuren aanbieden in een andere taal.

Deze leerlingen uit het vierde jaar Wetenschappen vinden het alvast een verrijking: “Voor mij zouden alle vakken wel in het Engels gegeven mogen worden. Vroeger keek ik al films, en ja zelfs Dora in het Engels en thuis spreek ik geregeld Engels met online-vrienden. Ik heb er zeker nog geen spijt van gehad”, vertelt Sam (15). Tibo (15) kent zelfs mensen die er wat spijt van hebben dat ze geen CLIL volgen “Eén van hen duidde zelfs per ongeluk het verkeerde kruisje aan bij het inschrijven. Je kan erna ook wel instromen maar dat lijkt me iets moeilijker.” Loïc (15) kreeg eerder een duwtje in de rug van zijn ouders. “Zij vonden het wel een goed idee gezien in het hoger onderwijs steeds meer lessen in het engels doorgaan. Ik was er ook wel voor te vinden en ben nu heel blij met die keuze.”

Bert Zurings is coördinator wat pedagogie en taalbeleid betreft: “We kozen ervoor om verschillende lessen aan te bieden in het Engels. Daarvoor hebben we twee redenen: de meeste kinderen hebben al affiniteit met de Franse taal en de leerkrachten moeten de taal ook machtig zijn. Voor we er zelf mee startten gingen we op scholenbezoeken in Brugge en Sint Niklaas, heel positief. Sommige leerkrachten staan nog in contact met CLIL-leerkrachten van andere scholen om materialen uit te wisselen. Tot nu zijn er nog geen schoolboeken uitgegeven dus zij moeten heel veel voorbereiden en zelf materiaal ontwikkelen.”

Gezien Bert eerder Engels gaf, zelf een sterke visie heeft wat taalbeleid betreft en altijd te vinden is voor vernieuwing, zette hij maar wat graag zijn schouders mee onder het project. “Je merkt ook dat leerlingen er fier op zijn dat ze CLIL volgen. Fijn om te zien.”

Uniek

Directrice Sofie Maes is best trots op het feit dat ze dit aan kunnen bieden en het elk jaar zien groeien. “Het College is tot nog toe de enige school in de buurt waar je CLIL kan volgen. De dichtst bijzijnde CLIL-scholen zijn Zavo in Zaventem, Sint-Romboutscollege en Ursulinen in Mechelen en Virgo Sapiens in Londerzeel. Wat dat betreft is Het College nog een unicum in de buurt.”

Het College bood CLIL voor het eerst aan in 2016 en ondertussen geven al 7 leerkrachten les in het Engels. De lessen gaan dan wel door in het Engels, leerkrachten herhalen vaak moeilijke zinnen nog eens in het Nederlands. Aan het einde van de hoofdstukken staat bijna elke keer een woordenlijst en specifieke hoofdstukken die door Nederlandse vaktermen bijna onvertaalbaar zijn worden ook gewoon in het Nederlands gegeven.

In september 2019 ontving Het College nog de publieks- en juryprijs van de Europese Dag van de Talen wedstrijd met hun clip rond CLIL. Jan Verlaeckt en zijn leerlingen uit het eerste jaar maakten toen de clip haalde al snel 10.000 views op YouTube.