81 snelheidsduivels beboet in Vilvoorde MKV

16 januari 2020

15u33 0

Politie ViMa hield afgelopen woensdag snelheidscontroles op vijf verschillende plekken in Vilvoorde.

Op de Stationlei reden 4 van 589 voertuigen te snel. In de Parkstraat ging slechts één bestuurder in overtreding. Op de Hendrik I lei reden 19 van de 403 voertuigen te snel, in de Kluitingstraat waren dat er 9 van de 207 maar de hoofdvogel werd afgeschoten in de F. Willemsstraat. Daar reden 48 van de 280, oftewel zo’n 17%, bestuurders te snel.