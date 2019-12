80.000 euro subsidie richting Inter-Vilvoordse maatschappij voor Huisvesting “Grote uitdagingen

op vlak van kwaliteitsverbetering van het sociaal verhuurpatrimonium” MKV

24 december 2019

16u46 0 Vilvoorde Dit jaar maakte de Vlaamse Regering opnieuw 10 miljoen euro vrij voor actieve sociale huisvestingsmaatschappijen. Die pot verdeelde de regering onder de verschillende instanties en op die manier komt een subsidie van meer dan 80.000 euro richting de Inter-Vilvoordse maatschappij voor Huisvesting.

“Voor Inter-Vilvoordse maatschappij voor Huisvesting betekent dit een extra subsidie van 82.872 euro”, vertelt minister Diependaele. “Met deze middelen willen we de huisvestingmaatschappijen extra ondersteunen. De opstartkosten voor renovatie en nieuwbouw liggen hoog. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de kosten die verbonden zijn aan het ontwerp en de begeleiding bij de bouwtechnische normen en regelgeving.”

Overal in Vlaanderen staan sociale huisvestingsmaatschappijen voor grote uitdagingen wat kwaliteitsverbetering van het sociaal verhuurpatrimonium betreft volgens Diependaele. “Al wie hierop inzet via renovatie of vervangingsbouw kan rekenen op een financieel duwtje in de rug.”