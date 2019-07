76ste Mosselkoers in aantocht DBS

04 juli 2019

17u53 0 Vilvoorde De 76ste Grote Prijs Sport Voor Allen vormt komende dinsdag 10 juli weer de kapstok voor een gezellig volksfeest in Houtem. In ‘t Voorhof kan je mosselen smullen terwijl je de koers ziet passeren.

Ronde van Frankrijk of niet, de zogenaamde ‘Mosselkoers’ in Houtem is al jaar en dag een vaste afspraak voor de wielerliefhebbers in de regio. Het sportief luik bestaat uit de vertrouwde beroepsrennerswedstrijd over 163 kilometer, goed voor achttien ronden van Houtem-dorp langs Peutie, de kazerne, Houtem-Bos en zo terug naar hartje Houtem. Met een attractief prijzenpakket hoopt Sport voor Allen een mooi deelnemersveld te lokken. De prijzenpot bevat 5.020 euro. Daar bovenop komt een klassementsprijs van 1.250 euro om de ploegen aan te moedigen.

Het is vooral uitkijken naar de prestatie van streekrenner Glenn Debruyne uit Vilvoorde, die sinds dit jaar deel uitmaakt van de continentale ploeg Cibel-Cebon.

De start wordt gegeven om 14 uur aan café ‘t Voorhof. De aankomst wordt verwacht tussen 17.30 en 18 uur.