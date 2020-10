611 besmettingen per 100.000 inwoners Margo Koekoekx

10 oktober 2020

15u25 0

Op 5 oktober waren er nog 201 individuele besmettingen tijdens de voorgaande 14 dagen volgens Sciensano. Goed voor 442 besmettingen per 100.000 inwoners. Intussen zijn we vijf dagen verder en staat de teller op 278 individuele besmetting de voorbije twee weken. Dat geeft 611 positief geteste personen per 100.000. Een grote sprong.

“Hoe sneller die barometer met kleurcode er is. Hoe effectiever dat we het virus in de rand en Brussel kunnen bestrijden”, aldus Hans Bonte, burgmeester van Vilvoorde (Sp.a).

Lees ook:

Bonte wil Vlaamse regering overtuigen om Brussel te volgen