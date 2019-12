600 aangeworven chauffeurs moeten dienstverlening De Lijn na kerstvakantie weer op spoor krijgen Margo Koekoekx

10 december 2019

14u38 0 Vilvoorde De Lijn kon in 2019 wel 600 nieuwe chauffeurs aanwerven. Dat zou na de kerstvakantie een positieve invloed moeten hebben. “We hopen dat de normale dienstverlening dan hervat kan worden”, laat perswoordvoerster Ine Pieters weten.

De Lijn liet in een antwoord op een vraag van parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) weten dat ze in 2019 meer dan 600 nieuwe chauffeurs aanwierven. Technici en ander personeel is hierin niet meegerekend. “Momenteel zijn er nog mensen die de opleiding van zes weken moeten volgen maar er zijn ook toekomstige chauffeurs die elders nog een opzegtermijn moeten volbrengen en dan pas de opleiding kunnen aanvatten”, zegt Ine Pieters.

Blijven aanwerven

Van vandaag op morgen zal dat dus niet voelbaar zijn in de dienstverlening maar na de kerstvakantie hoopt De Lijn de normale dienstregeling opnieuw te kunnen hervatten. “Daarna stopt het niet”, zegt Pieters. “Ook in 2020 moeten wij heel wat nieuw personeel aanwerven omdat veel chauffeurs de pensioenleeftijd bereiken. Zowel technici als chauffeurs zijn heel welkom.”

Marcel Conters van ACOD laat weten dat hij de cijfers nog niet officieel mocht ontvangen en benadrukt dat blijven aanwerven noodzakelijk zal zijn. “Momenteel werken we volgens de minimumbezetting en we doen dat gestructureerd. Indien er toch lijnen geschrapt worden door ziekte of opleiding wordt dat zo snel mogelijk digitaal weergegeven.”

Staking

Begin november werd er dagen achter elkaar gestaakt. De grootste pijnpunten waren de rand rond Brussel en de Kust. Reizigers bleven uren in de kou staan, en het duurde verschillende dagen eer De Lijn en de vakbonden tot een compromis kwamen.

Sinds een maand is de storm gaan liggen en is het weer alle hens aan dek. De Lijn blijft aanwerven om zo het huidige personeelstekort aan te zuiveren en ook de komende afvloeiingen op te vangen.

