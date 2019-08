6 maanden cel voor geweld tegen agenten na Parkfeesten WHW

14 augustus 2019

15u00 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde is veroordeeld tot 6 maanden cel nadat hij vorig jaar op de vuist ging met de lokale politie na de Parkfeesten. De twintiger betwistte de feiten maar hier had de rechter geen oren naar.

Op 15 augustus kwam het tot een vechtpartij op de Parkfeesten. De politie repte zich erheen, maar stootte in de Rooseveltlaan op een koppel dat hevig ruziemakend over straat liep. “Mijn vriendin en ik hadden op de Parkfeesten al ruzie gemaakt en vonden het toen beter om naar huis te gaan”, zei de jongeman daarover. “Onderweg ging de ruzie verder en het is toen dat de politie ons heeft tegengehouden.”

Zowel de jongeman als zijn vriendin bleken dronken en de agenten besloten hen op te pakken zodat ze hun roes in de cel konden uitslapen. Dat verliep echter niet zonder slag of stoot. Volgens het parket verzette vooral de twintiger zich tegen zijn arrestatie en deelde hij daarbij elleboogstoten uit. Eén agent raakte daarbij gewond en was twee weken arbeidsongeschikt. “Ik heb me helemaal niet verzet”, verklaarde de twintiger, die intussen een celstraf uitzit voor andere misdrijven. “Ik heb ook geen elleboogstoten uitgedeeld. Ik weet niet hoe die agent gewond is geraakt, misschien door een andere interventie.” De rechter baseerde zich op de medische attesten, de getuigenis van de agent en het gevulde strafregister van de beklaagde om hem te veroordelen.