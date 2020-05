50 vrijwilligers verpakken 22.000 mondmaskers op vier uur tijd Margo Koekoekx

08 mei 2020

19u26 0 Vilvoorde Met vijftig vlijtige vrijwilligers verdelen ze vrijdagavond de eerste 22.000 mondmaskers in enveloppen in de Kruitfabriek. Schepen voor Wijkcontracten Didier Cortois is tevreden met de opkomst: “Het gaat bijzonder goed. De bedeling zal met nog eens het dubbel aantal vrijwilligers gebeuren.”



De vijftig vrijwilligers die de eerste verdeling doen meldden zich aan via de vrijwilligerscentrale of zijn sympathisanten van de Kruitfabriek zelf. “We zijn gestart om 16 uur en zullen wel doorgaan tot 20 uur. Morgen doen we de tweede lading van zo’n 19.000 maskers. De verdeling in de wijken zal via de scouts en alle politieke partijen gebeuren. Iedereen trekt hier aan één zeel!”, zegt Cortois voldaan.

Het doel is dat elke Vilvoordenaar die ouder is dan 12 ten laatste maandag een mondmasker in de bus vindt.