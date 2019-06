5 jaar cel voor ‘inbraakkoppel’ WHW

25 juni 2019

17u16 0 Vilvoorde Een Roemeens koppel is veroordeeld tot vijf jaar cel voor verschillende woninginbraken. Ze pleegden diefstallen in Ternat, Sint-Pieters-Leeuw, Waver, Maasmechelen, Leuven en Vilvoorde.

Een man van 30 jaar en zijn partner, een 28-jarige vrouw, werden op 11 februari van dit jaar ingerekend in Ternat. De beklaagden gingen telkens op dezelfde manier te werk. De vrouw kwam met een smoes op de proppen: ze vroeg naar de dichtstbijzijnde apotheek of om hulp bij de zoektocht naar een verloren gelopen huisdier. Als de aandacht van de bewoners afgeleid was, glipte de man de woning binnen. De daders wisselden bij elke diefstal van kledij. Naast vijf jaar cel kregen de Roemenen ook elk een boete van 4.000 euro. Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen schadevergoedingen van 4.000, 5.000 en 6.000 euro.

Interventiemedewerkers van de politiezone Tarl konden het tweetal onderscheppen na meldingen van burgers en een duidelijke persoonsbeschrijving. Tijdens het onderzoek bleek dat het Roemeense koppel ook op andere plaatsen actief was geweest. Dat was zeker het geval in drie andere gemeenten van Vlaams-Brabant (Sint-Pieters-Leeuw, Leuven en Vilvoorde), in Limburg (Maasmechelen) en Waals-Brabant (Waver). Omdat de daders toesloegen in verschillende gerechtelijke arrondissementen voerde de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde het onderzoek.