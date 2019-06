4 Fonteinen Triatlon legt dit jaar focus op vrouwen DBS

17u03 0 Vilvoorde De triatlonfanaten beleven komende zondag 30 juni weer hun jaarlijkse hoogdag met de derde editie van de ‘4 Fonteinen Triatlon’ aan de Havendoklaan. Die wordt georganiseerd door triatlonclub Tribe met ondersteuning van stad Vilvoorde en 4 Fonteinen. Naast de kids- en jeugdwedstrijden en de sprint triatlon voor heren, legt deze editie een bijzondere focus op vrouwentriatlon.

De specifieke vrouwenreeks, waarbij dames het hele parcours voor hen alleen krijgen en op hun tempo hun sprinttriatlon kunnen afwerken, maakt deel uit van de finish-evenementen voor dames van Triatlon Vlaanderen. Triatlon Vlaanderen erkent het probleem van vrouwenparticipatie in de sport en heeft daarom een specifiek project opgestart om dames de weg naar deze mooie sport te helpen vinden.

Maar ook de bedrijven kunnen opnieuw terecht in Vilvoorde en zo hun werknemers aansporen tot een leven met meer bewegen tijdens de bedrijven triatlon. Sporten is gezond en wie in goede vorm is, presteert ook beter op het werk. Onder het motto ‘Iedereen kan deelnemen aan een triatlon in Trio’ kunnen drie collega’s elk een onderdeel afleggen: de eerste collega zwemt 500 m, de tweede collega fietst 20 km en tot slot loopt de derde collega 5 km. Bedrijven kunnen kiezen voor een VIP-formule of enkel deelname.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen deelnemen aan de triatlon aan aangepaste afstanden. De allerjongsten zwemmen 50 m, fietsen 2 km en lopen 750 m. Dit alles onder begeleiding van professionals en met een aparte start per sporttak. Naargelang de leeftijd stijgen de afstanden.

Alle informatie is terug te vinden via http://triatlon.4fonteinen.be.

