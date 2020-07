300 SKOETIEBAGS vlogen de deur uit Margo Koekoekx

02 juli 2020

13u41 0 Vilvoorde De 300 beschikbare SKOETIEBAGS zijn verkocht. Het was zowel een creatief alternatief voor evenementen die nu niet konden plaatsvinden als een stimulans voor het winkelhieren. Samen met 32 lokale handelaars boden ze een zak vol leuks, lekkers en tal van kortingsbonnen aan.

“Het was een succes waarbij we op steun van 32 lokale handelaren konden rekenen”, vertelt oud-leidster Indra De Munck en één van de drijvende krachten achter de skoetiebag. “Met 300 verkochte skoetiebags kunnen we spreken van een geslaagde actie.”

“Naast boekjes van de stad met wandel- en fietstochten in en rond Vilvoorde, originele postkaartjes vanuit Vilvoorde, bamboerietjes en wat lekkers zat er ook telkens een boekje met kortingsbonnen in. Die kwamen van lokale handelaren die mee in het verhaal wilden stappen”, vertelde Koen Somers.

Ontbijtmanden op komst?

“Met de opbrengst kunnen we weer een nieuwe stap zetten in de afwerking van de nieuwe scoutslokalen. Zo zal het dakterras gefinancierd worden. Juist op tijd voor de eerste zomerkampen”, klinkt het tevreden. Normaal volgt aan het einde van het jaar een brunch om de kas te spijzen. Mogelijk komt er een ontbijtmandenverkoop indien een brunch nog niet toegestaan is. Dat valt nog af te wachten.