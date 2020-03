22-jarige fietser uit Grimbergen overleden na aanrijding met bestelwagen SHVM

17 maart 2020

09u39 50 Vilvoorde Een fietser is maandagavond in Vilvoorde kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij aangereden werd door een bestelwagen. Dinsdag laat het parket Halle-Vilvoorde weten dat de man overleed aan zijn verwondingen.

Maandagavond werd een 22-jarige man uit Grimbergen aangereden door een lichte vracht. Dat gebeurde ter hoogte van een fietsoversteekplaats op het kruispunt van de Sint-Martinuslaan en de Ravaartstraat in Peutie. Hij werd nog ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in levensgevaar afgevoerd. Maar alle hulp kwam te laat voor de man. Hij overleed in de loop van de avond aan zijn verwondingen. Volgens het parket droeg het slachtoffer geen helm tijdens het ongeval.

De chauffeur betreft een 26-jarige man uit Kortemark. Na het ongeval onderging hij meteen een alcoholtest, waarop hij safe blies. Volgens de verklaringen van de man zou hij de fietser te laat hebben opgemerkt. Hij probeerde nog te remmen, maar had geen uitwijkmogelijkheden meer.

Het parket heeft een deskundige aangesteld die het ongeval verder zal onderzoeken. “De situatie is nog niet duidelijk”, klinkt het. De wagen en de fiets werden in beslag genomen voor verder onderzoek. Wel waren de lichten aan de oversteekplaats niet in werking.