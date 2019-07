200 ronkende motoren brengen geld in laatje voor bucketlist terminale Maikel van Eylen Robby Dierickx

14 juli 2019

14u06 0 Vilvoorde Met een rondrit van honderd kilometer hebben zowat tweehonderd motards zaterdag geld ingezameld voor de terminale Maikel Van Eylen. Het evenement werd door Nathalie Ramos van de Apero Bar op de Grote Markt in Vilvoorde georganiseerd. Zij kreeg de steun van Los-Locos, een motorclub die haar lokaal in de Apero Bar heeft.

In oktober was Maikel Van Eylen met zijn 18 lentes nog één van de jongste verkiezingskandidaten van het land. Toen al wist hij dat hij kanker had, maar het leek toen de goede kant op te gaan. Tot in mei het verdict viel: Maikel is terminaal. Inmiddels werden al enkele benefietevenementen op poten gezet en nu zaterdag deed Nathalie Ramos van de Apero Bar op de Grote Markt haar duit in het zakje. Ze organiseerde immers een benefiet in haar bar en kreeg meteen de steun van motorclub Los-Locos. Zowat tweehonderd motards tekenden present voor een motorrit van honderd kilometer.

Behalve de motortocht waren er ook optredens en kinderanimatie. De totale opbrengst gaat naar Maikel. Met dat geld kan de jongeman zijn bucketlist afwerken en kan hij de medische kosten wat dekken.