200 motards verwacht op nieuw benefiet voor terminale kankerpatiënt Maikel (18) Dimitri Berlanger

09 juli 2019

13u26 30 Vilvoorde Opnieuw tonen Vilvoordenaars hun goed hart voor Maikel Van Eylen, de 18-jarige kankerpatiënt die begin mei terminaal werd verklaard. Nu zaterdag organiseert Nathalie Ramos een benefiet in haar Apero Bar op de Grote Markt. Het belooft alvast een luidruchtig spektakel te worden, want motorclub Los-Locos, die er haar clublokaal heeft, springt mee op de kar. Zij verwachten al 200 motards voor een rondrit voor het goede doel.

De 18-jarige Maikel Van Eylen - vorig jaar nog een van de jongste verkiezingskandidaten van het land - werd begin mei terminaal verklaard. Hij lijdt sinds begin 2018 aan een agressieve kanker, maar liet zich daardoor niet terugslaan. Maikel besliste zelfs om in de politiek te stappen. Geruime tijd leek het de goede kant op te gaan, maar nu zijn de gezwellen terug. Een nieuwe chemokuur zou geen soelaas meer bieden volgens de dokters. Een immense dreun, maar dat belet een aantal Vilvoordenaars niet om hem en zijn alleenstaande mama Tania een hart onder de riem te steken. Twee weken geleden organiseerde Veerle Van Krunkelsven nog een benefietfuif met live optredens in zaal A l’Aise in Peutie.

Bucketlist

Nu is het de beurt aan Nathalie Ramos van café Apero Bar op de Grote Markt om haar goed hart te tonen, samen met een groot aantal vrijwilligers. “Tanja zijn mama is een vriendin van mij. Ik vind het uiteraard heel erg. Dit is het enige echt tastbare dat we voor hen kunnen doen. Ze zijn alleszins heel blij met ons initiatief. De opbrengst moet hem toelaten om zijn bucketlist te kunnen afwerken en ook zijn medische kosten te dekken.”

Dit is het enige tastbare dat we kunnen doen. De opbrengst moet Maikel toelaten om zijn bucketlist te kunnen afwerken en zijn medische kosten te dekken Nathalie Ramos van café Apero Bar

Motorrit

Het wordt alvast een spectaculaire bedoening zaterdag op de Grote Markt. Met dank aan Los-Locos, een motorclub die deel uitmaakt van de Outlaws uit Mechelen en haar clublokaal in de Apero Bar heeft. Ook deze stoere binken doen hun duit in het zakje voor Maikel. “Zij organiseren een rondrit van hieruit van 100 kilometer. Er komen motorrijders vanuit het hele land. De deelnemers betalen elk vijf euro en ook die opbrengst gaat naar onze benefiet. Er worden 200 motorrijders verwacht. Ik had 150 vierkante meter plek voorzien op de Grote Markt, maar dat zal niet volstaan (lacht). Na overleg met de stad is beslist dat de motards zich zullen parkeren in een bewaakte zone op de Rooseveltlaan.”

Het evenement begint vanaf 14 uur. Er zijn ook optredens voorzien van Micky Bronson en Hanz. Dj Steve draait plaatjes. Er worden hamburgers gebakken, de kinderen kunnen zich laten grimeren en er is ook een tombola. Kortom: voor elk wat wils. “De opbrengst moet hem helpen om zijn bucketlist te kunnen afwerken en ook zijn medische kosten voor een deel te dekken. Hoeveel we hopen te verzamelen? Het is moeilijk om daar een bedrag op te plakken. Enkele handelaars toonden zich wel al bereid om ook te sponsoren.”

Op kamp

Maikel zal er zelf niet bij zijn. “Ik vertrek die dag naar zee voor twee weken en maak er deel van een kookploeg op een jongerenkamp”, vertelt hij. “Maar uiteraard is het hartverwarmend dat die mensen dat doen voor mij. Momenteel ben ik een weekje aan het rusten. Ik heb wel pijn maar de medicatie werkt. Dus geen zorgen...”

“We zullen die dag wel eens contact met hem maken via een groot scherm”, vervolgt Nathalie. “We willen er eigenlijk gewoon een toffe dag van maken voor jong en oud. Bedoeling is uiteraard dat er zo veel mogelijk Vilvoordenaars eens langskomen. Dus bij deze nog eens een warme oproep...”