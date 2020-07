20 hechtingen, een barst in de schedel en een breuk in de nek door gevaarlijke greppel in wegdek Margo Koekoekx

27 juli 2020

16u18 1 Vilvoorde Werner Vanderborght (46) uit Perk heeft veel geluk bij zijn ongeluk gehad. Anders had hij het wellicht niet meer kunnen navertellen. Op een onverlichte werf ging hij op vrijdagnacht 18 juli over de kop met zijn fiets. De oorzaak? Een greppel die hij in het donker te laat opmerkte. De beelden spreken voor zich.

Hoewel de werken op de brug van Peutie richting Perk goed opschieten, schoot de signalisatie tekort. Fietsers mochten tijdens de werken gebruik blijven maken van de brug, maar riskeerden daarbij zowat hun leven. Gezien er geen straatverlichting was, maakte Werner Vanderborght (46) een flinke tuimeling over zijn stuur. Gevolg? Breuken in de nek, neus en een barst in de schedel met makkelijk 20 hechtingen. “Ik heb geluk gehad dat ik ben bijgekomen en het laatst gebruikte nummer in mijn gsm kon opbellen. Ik had intussen al heel wat bloed verloren. De kameraden waarmee ik die avond een verhuis aan het doen was, kwamen meteen af. Het waren zij die de hulpdiensten alarmeerden”, vertelt hij na. Vervolgens kwamen de ambulance en brandweer (voor licht). Uiteindelijk werd ook de MUG opgeroepen. Als hij niet meer in staat was geweest om te bellen, had dit ongeval veel erger kunnen aflopen.

“Mijn nek gaat nog even pijn blijven doen en twee maal per dag komt er zorg aan huis. Ik heb een helm en weet waarom ik die vanaf nu zal dragen!”, klinkt het. Verder heeft hij weet van nog iemand die wat hechtingen nodig had nadat hij over de brug fietste. “Op Facebook kwamen verschillende reacties van mensen die de gevaarlijke put ook al zagen. Maar er is ‘s nachts geen straatverlichting daar.”

Intussen zijn de vernieuwde fietspaden opengesteld, weet hij. “Vooral de signalisatie tijdens de werken kon beter. Aan de ene kant van de brug stond ‘fietsers afstappen’, maar aan de andere kant stond niets. Ik bekijk nu wie ik aansprakelijk kan stellen. De werken worden uitgevoerd door de provincie.”