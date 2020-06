18 miljoen mondmaskers voor belgen vertrokken uit legerkazerne in Peutie Margo Koekoekx

08 juni 2020

14u05 0 Vilvoorde 18 miljoen herbruikbare mondmaskers rijden vandaag de poort uit bij de legerkazerne in Peutie. Defensie verzamelde daar de verschillende vliegtuigladingen en die kunnen nu verder verdeeld worden. Ze leveren de maskers vandaag aan de 28 verdelingsposten. Vanaf maandag 15 juni start de verdeling naar alle belgen via de 4.800 apothekers.



De overheid schakelde defensie in voor het bekomen van voldoende mondmaskers met gegarandeerde kwaliteit voor iedere belg. Vanaf 27 april was het bij hen alle hens aan dek en nu, zeven weken later, is de levering afgerond en kunnen ze de maskers uit handen geven. De indrukwekkende colonne van 60 vrachtwagens vertrok net voor de middag volgeladen met 18 miljoen mondmaskers.

Hoe bekomen?

Elke burger kan ze bekomen via de plaatselijke apotheker. Om een stormloop te vermijden lopen de verschillende fasen volgens leeftijd. Mensen ouder dan 75 jaar kunnen het eerst hun masker bekomen. Mensen jonger dan dertig kunnen pas vanaf 26 juni een beroep doen op een mondmasker, tenzij anders voorgeschreven door een arts. Om het aantal verplaatsingen te beperken mag één persoon de maskers afhalen voor het hele gezin. Dat kan op vertoon van de identiteitskaarten of de rijksregisternummers. “Op die manier kunnen we ook nagaan of alles vlot verloopt, wie al een masker ontving, of waar het stroef loopt”, zegt Lieven Zwaenepoel, voorzitter van de algemene pharmaceutische bond.

Defensie garandeert kwaliteit

Het is de overheid die elke inwoner van het land een herbruikbaar masker wou bezorgen en voor die taak beroep deed op defensie. “Wij stelden enkele belangrijke factoren voorop. De kwaliteit primeerde boven alles. Leveranciers die daarop positief scoorden werden verder beoordeeld op snelle leverbaarheid en een prijs die max. 2,50 euro per masker bedroeg met transportkosten en dergelijke inbegrepen, BTW exclusief”, legt Kolonel Geert Bouchez, algemeen directeur materiaalbeheer uit.

Leveranciers AVROX (15 milj.) en Tweeds & Cottons (3 milj.) voldeden en leverden hun in Vietnam geproduceerde mondmaskers aan defensie. “Telkens we een levering ontvingen, controleerden we die zowel in het labo van defensie als in een onafhankelijk labo. We wouden absoluut zeker zijn van de garantie op kwalitatief materiaal”, zegt Kolonel Geert Bouchez, algemeen directeur materiaalbeheer. In het totaal werden zo’n 20.000 maskers getest. Eerder stond in de pers dat er 260.000 maskers waren die niet voldeden aan de test, het bleek echter te gaan om een verkeerde levering. De bestelling was voor Duitsland. “Alle maskers die we testen en die we verspreiden zijn conform aan de eisen”, benadrukt Bouchez.

Niet te heet

De maskers van beide leveranciers zijn amper van elkaar te onderscheiden. Ze bestaan uit drie stoffen lagen waarvan de buitenste druppelwerend is en de binnenste lagen een antibacteriële werking hebben. Die laatsten verliest haar werking wel door hoge temperaturen. Het mondmasker afkoken en strijken op hoge temperaturen zoals de zelfgemaakte stoffen mondmaskers is dus absoluut uit den boze. Was het masker met de hand op lage temperatuur, strijk het niet en stop het niet in de droogkast. Je kan het op deze manier wel dertig keer herbruiken.

De prijs van 2,50 euro per stuk ging omlaag tot 2,15 euro per stuk daar de levertijd overschreden werd met twee weken en dat een boete van 5,5 miljoen opleverde.



