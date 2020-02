18 jaar voor ‘Monster van Vilvoorde’: “Hij heeft elke vrouw of meisje dat hij tegenkwam, mishandeld” Wouter Hertogs en Stéphanie Romans

07 februari 2020

11u24 144 Vilvoorde Een 35-jarige man uit Vilvoorde is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het onmenselijk behandelen van verschillende kwetsbare vrouwen. De man ging zich te buiten aan de meest weerzinwekkende gruweldaden, om zo controle uit te oefenen op zijn slachtoffers.

De rechter was snoeihard voor Vilvoordenaar Mike M. (34), die op een weerzinwekkende manier zijn vrouw en twee dochters jarenlang mishandelde. “Beklaagde heeft elke vrouw of meisje die hij is tegengekomen, mishandeld. Zelfs de huisdieren en - het ergst van al - zijn kinderen moesten eraan geloven”, klonk het. M. zelf had de bui al voelen hangen en had geweigerd om naar zijn vonnis te komen luisteren. Toch komt de man, hoe vreemd het ook mag klinken, nog goed weg met 18 jaar cel. Het parket had een maand geleden nog 20 jaar gevorderd én een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar. Doordat hij werd vrijgesproken voor de seksuele delicten waarvoor hij vervolgd werd, was dit wettelijk gezien niet mogelijk.

“Beklaagde was niet ‘streng maar rechtvaardig’, hij was hard en onverschillig. Zijn kinderen moesten opgroeien in een chaotisch drugshol waar ze ten prooi vielen van psychisch en fysiek geweld” Rechtbank

De feiten waarvoor M. veroordeeld werd tarten elke verbeelding. M. werkte steeds volgens hetzelfde stramien. Hij zocht contact met jonge kwetsbare vrouwen, van wie sommigen al geplaatst waren bij een pleeggezin. Hij beloofde hen de hemel op aarde en eens hij hen in hun macht had, ging hij door het lint. Eén van zijn exen, Sylvie K. (33), leerde hij kennen toen ze 15 jaar was. Toen ze dreigde op internaat gestuurd te worden, maakte hij haar zwanger op 17-jarige leeftijd. Hierdoor kon hij haar in huis nemen. “Zes jaar zou ze onder zijn terreur leven”, verwoordde procureur des Konings Ine Van Wijmersch het.

Glas water net niet binnen bereik

Naast dagelijkse slagen en stampen maakte hij haar ook regelmatig vast aan een bed of de trap, met een glas water dat net niet binnen handbereik stond. Hij verplichtte hun dochter met een BB gun (luchtdrukpistool) te schieten op haar. Zelf schoot hij met diezelfde BB gun op haar geslachtsdelen tot ze onherkenbaar waren. Ook wurgde hij haar in een bos in Peutie tot ze bijna bewusteloos was. Daarnaast dwong hij haar seks te hebben met een ander slachtoffer van hem. En het bleef niet bij fysieke terreur. Zo moest ze alles wat in de kasten stond uit het hoofd leren. Indien ze niet perfect kon zeggen wat waar stond, strafte hij haar.

Boter eten

Ondertussen had hij nog een tweede dochter gekregen met haar. Wat hij de twee jonge meisjes aandeed, was zo mogelijk nog weerzinwekkender. Hij ging zich ook tegenover hen te buiten aan de meest verregaande straffen. Zo gooide hij met ijzeren dartspijltjes naar hen en weigerde hen soms eten te geven. Het ging zo ver dat ze boter aten om toch maar iets binnen te hebben. Voorts gaf hij hen frequent zweepslagen en ketende hij hen vast aan de trap. Ze werden ook meermaals opgesloten in de kelder. Een dochtertje moest als straf een hele krant overschrijven. Zelf noemde M. zich“streng maar rechtvaardig”. De rechter maakte deze bewering met de grond gelijk. “Beklaagde was niet streng maar rechtvaardig, hij was hard en onverschillig. Zijn kinderen moesten opgroeien in een chaotisch drugshol waar ze ten prooi vielen van psychisch en fysiek geweld”, klonk het in het vonnis. M. werd ook vervolgd voor seksueel misbruik omdat zijn dochters dit beweerden, maar hiervoor werd hij vrijgesproken op basis van twijfel. “Het is nochtans realistisch dat hij ook op dit vlak over de schreef ging, maar hierover hebben we geen zekerheid”, aldus de rechter.

Hakenkruis in buik gekerfd

Ook andere slachtoffers moesten horrorscenario’s doorstaan. Zo kerfde hij een hakenkruis in de buikstreek van Debbie V.. Deze vulde hij met inkt waardoor ze als het ware getatoeëerd werd door hem. “Ze wilde deze tatoeages hebben”, verweerde hij zich hierover tegen de politie. Onzin, aldus de rechter. “Ten eerste. Dit waren geen tatoeages. Dit waren met inkt gevulde inkepingen. Pure verminking. Het is dan ook totaal ongeloofwaardig dat het slachtoffer hiermee had ingestemd.” Ook sloeg hij haar meermaals en duwde hij sigaretten uit op haar armen. V. had een hond die blafte tijdens de afranselingen. Dit was niet naar de zin van M., die de hond inspuitingen met lucht en gif toediende. Toen het dier niet stierf nam hij het mee naar het bos in Peutie (waar hij eerder een ander slachtoffer wurgde, red.) om het daar op te hangen. V. werd verplicht toe te kijken. Uiteindelijk kon ze pas ontsnappen aan haar beul door slaapmiddelen - die haar voorgeschreven waren - in het eten van M. te mengen. Eens in slaap nam ze de benen om nooit terug te keren.

“Hij zit nu waar hij hoort”

De slachtoffers zijn opgelucht dat hij 18 jaar cel krijgt. “In het begin hadden we nooit gedacht dat hij dergelijke straf zou krijgen omdat het allemaal zo moeilijk te bewijzen was. Voor ons is het belangrijkste dat de rechtbank heeft gezegd dat ze ons geloven. We kunnen nu verder met ons leven, al kunnen we dit niet zomaar uitwissen. Hij zit nu waar hij hoort”, aldus Sylvie K., de moeder van zijn twee dochters. Haar advocate Chantal Van Den Bosch ging nog even in op de vrijspraak voor de beweerde verkrachtingen. “Het is erg dat hij hiervoor wordt vrijgesproken terwijl de rechters duidelijk zeggen in het vonnis dat ze de meisjes geloven. De bewijsvoering ligt zeer moeilijk bij zedenfeiten. Maar twijfel speelt in het voordeel van de beklaagde. Zo werkt het strafrecht. De rechtbank heeft dit wel gecompenseerd door een zware straf uit te spreken voor de andere tenlasteleggingen.

“We zullen dit vonnis juridisch analyseren en dan nemen we een standpunt in of we in beroep gaan”, reageerde zijn advocaat Laurent Van De Keere, “voor de verkrachting is er alvast een terechte vrijspraak. De polygraaftest heeft dit ook aangetoond. Ook wat betreft de mishandeling heeft hij een niet-leugenachtige polygraaftest afgelegd.”