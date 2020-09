15 Vilvoordse klassen in quarantaine: “De CLB’s reageren bijzonder snel als er een besmetting opduikt” Margo Koekoekx

15u15 0 Vilvoorde In recordtempo liep het aantal Vilvoordse klassen die in quarantaine moeten op. Op 9 september waren dat er slechts twee, ondertussen zijn het er al 15. Het gaat hierbij zowel over klassen in het lager- als het secundair onderwijs. Om hoeveel besmettingen het precies gaat, is momenteel niet duidelijk. Wel is geweten dat 5 leerkrachten positief getest hebben.

“De CLB’s reageren bijzonder snel wanneer ergens een besmetting gekend is. Ze brengen de ouders op de hoogte en bepalen of medeleerlingen een laag of hoog risicocontact hadden met de positieve persoon”, zegt schepen voor onderwijs Jo De Ro (Open Vld). Verder willen ze focussen op drie pijnpunten. “In lagere scholen moet een klas volgens de opgelegde maatregelen pas in quarantaine vanaf twee besmettingen. We willen schoolbesturen echter ondersteunen wanneer ze dit bij één besmetting al willen doen.”

Als tweede punt willen ze er met Huisartsenkring Harno en het ziekenhuis alles aan doen om kinderen zo snel mogelijk te testen met de nodige QR-codes en blijven ze ijveren voor mobiele testploegen. “En als laatste gaat de politie nog meer handhaven wat het dragen van het mondmasker betreft in de schoolomgevingen. We stellen vast dat 15% van de ouders hun mondmasker niet, of niet correct, draagt. We krijgen dagelijks meldingen van ouders en scholen die hun bezorgdheden hierover delen. Wanneer ze burgerzin vertonen en de mensen hierop aanspreken, krijgen ze vaak een onbeleefd antwoord terug. De politie moet nu toezicht houden en beboeten. Als mensen het nu na zes maanden nog steeds niet weten mogen ze gerust beboet worden!”, zegt De Ro.

Ze kiezen er in Vilvoorde voor om bij code geel te blijven. “Een gerichte aanpak is efficiënter dan overschakelen naar code oranje.”