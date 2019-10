15 dagen cel voor verbale agressie op autoloze zondag WHW

22 oktober 2019

14u39 0 Vilvoorde Een Vilvoordse jongeman is veroordeeld tot 15 dagen cel voor smaad. Hij schold twee agenten de huid vol nadat ze hem hadden tegengehouden.

Op 16 september 2018 werd Ilias E. tegengehouden door de politie omdat hij tijdens autoloze zondag met zijn wagen rondreed in een zone waar hij niet mocht komen met zijn wagen. Dit was niet naar zijn zin en hij beet de agenten toe dat hij er wel mocht rijden. Naar eigen zeggen was hij een chauffeur van De Lijn en had hij daarom toelating. Toen de agenten hem een document als bewijs vroegen ging hij door het lint. Een enorme scheldtirade volgde en de agenten schreven een proces-verbaal uit voor smaad. Hij bleek al 30 veroordelingen voor de politierechtbank te hebben. De man reageerde niet op een voorstel tot minnelijke schikking en mocht het dus komen uitleggen op het Brusselse justitiepaleis. Hij besloot echter niet te komen opdagen waardoor zijn dossier bij verstek behandeld werd.