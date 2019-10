140 toeschouwers en 60.000 euro voor gerestaureerd orgel in O.L.V. van Troost Margo Koekoekx

14 oktober 2019

16u38 0 Vilvoorde Na een renovatie die bijna twee jaar in beslag nam, is het orgel in de Troost Baseliek opnieuw in gebruik. Zaterdag vond het inspelingsconcert plaats met maar liefst 140 toeschouwers. Ze restaureerden het orgel uit 1769 in haar oorspronkelijke staat met een budget van 60.000 euro.

Voor één keer werden alle stoelen omgedraaid en richtte het publiek zich naar het orgel. Gezien de organist op een plaats zit buiten het zicht, plaatste de organisatie twee schermen zodat het publiek de handen en voeten van de vijf organisten konden volgen.

Pijpen adopteren

Het orgel dat wel 600 pijpen telt, werd grondig onder handen genomen en werd in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd. Zo werd er in 1908 reeds aan gewerkt maar werden bepaalde pijpen korter gemaakt of zelfs verwijderd. Dankzij subsidies van de Vlaamse gemeenschap, stad Vilvoorde, de steun via de Koning Boudewijnstichting en een deel van de opbrengst van Kunst In Den Troost werd de restauratie uitgevoerd. Daarnaast zamelde de organisatie op nog een andere manier geld in. “De orgelpijpen konden -en kunnen nog steeds- geadopteerd worden. Op die manier zamelden we tot nu toe zo’n 4.000 euro in”, legt voorzitter van de orgelkring Vilvoorde, Eric Meyvis uit. Voor een kleine pijp leg je 25 euro neer, een grote kost dan weer 100 euro. Wie wil kan nog steeds een pijp adopteren. Neem hiervoor contact op via mail met Eric Meyvis.

Vilvoordse organisten

Het orgel is weer wekelijks in gebruik. Tijdens de wekelijkse viering, bij feestelijkheden en om te oefenen achter gesloten deuren. Op het inspelingsconcert gaven vijf Vilvoordse organisten: Michel Grillet, Michel Goossens, Ivan De Goeyse, Niels Grundtvig Nielsen en peter De Waele, het beste van zichzelf met klassieke stukken van Bach tot de Boogie van Gerald Martin.