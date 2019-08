12-jarige Arno maakt kunstwerk van koeltorens op Asiat-site DBS

27 augustus 2019

17u49 0 Vilvoorde De jonge Vilvoordenaar Arno Vandermarliere (12) kwam dinsdagnamiddag langs op het stadhuis om een kunstwerk voor te stellen dat hij zelf heeft gemaakt. De jongen, die graag knutselt, heeft de fameuze koeltorens, die de skyline van Vilvoorde domineren, helemaal nagemaakt tot in detail.

“Als schepen van Cultuur ben ik blij dat jongeren zich inzetten voor kunst en ik wil dat ten volle ondersteunen”, zegt Moad El Boudaati. “Daarom gaan we dit kunstwerk tentoonstellen op de Asiat-site als blijk van waardering. Het past perfect in de visie die we voor deze site willen ontwikkelen. Dat het om een nucleaire site lijkt te gaan, is toe te schrijven aan artistieke vrijheid (lacht).” De jongen en zijn familie werden ontvangen door de schepen en burgemeester Hans Bonte. Die mocht dan ook het lintje voor de opening plechtig doorknippen.