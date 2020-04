12 bloemenvelden verfraaien Vilvoords grondgebied Stad Vilvoorde zoekt alternatief voor de zaadbedeling op de jaarmarkt Margo Koekoekx

27 april 2020

11u21 0 Vilvoorde Maandag tweede bloemenveld aan de beurt. Het eerste was in Houtem, deze keer zijn de zaaiers te spotten aan de Poststraat. De komende tijd worden in het totaal twaalf bloemenvelden ingezaaid in samenwerking met natuur en bos.

Zowel braakliggende bouwgronden als eigendom van de stad en eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos worden her en der opgewaardeerd om fazanten, insecten, vogels en andere dieren plekjes aan te bieden om zich thuis te voelen.

Luc Vandenberghe van Natuur en Bos: “We zaaien een mengeling van bloemen, kruiden en granen opdat er een grote biodiversiteit kan ontstaan. De granen zullen bijvoorbeeld fazanten aantrekken, de bloemen dan weer insecten zoals bijen.”

Schepen voor Natuur Barbara De Bakker: “Daar waar kan willen we de biodiversiteit stimuleren. Virix gaf toestemming om het braakliggende terrein tussen Ter Linde en het kanaal in te zaaien. We hebben nog een aanvraag lopen bij Infrabel om een stuk berm van we spoorweg in te zaaien ter hoogte van Horteco. Momenteel staan er al twaalf plekken op de planning.”

Gratis zaad op jaarmarkt

Verder kijkt schepen De Bakker samen met het Agentschap Natuur en Bos naar een mogelijkheid om zaad te verdelen onder mensen die zelf een stuk willen inzaaien. “Eerder deelden we dat uit op de jaarmarkt, dit jaar zal dat als vanzelfsprekend niet gaan. We bekijken dus een andere mogelijkheid”, klinkt het vastberaden.