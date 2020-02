12 bestuurders kijken te diep in het glas Robby Dierickx

17 februari 2020

14u15 0

De lokale politie Vilvoorde-Machelen heeft afgelopen weekend op verschillende plaatsen in beide gemeenten alcoholcontroles gehouden. In totaal werden 898 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Vier bestuurders kregen een rijverbod van zes uur, terwijl vijf anderen hun wagen drie uur lang aan de kant moesten laten staan. Drie anderen hadden veel te diep in het glas gekeken en zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.