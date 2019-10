102 afwezige bijzitters (én 1 voorzitter) gedagvaard WHW

23 oktober 2019

11u28 7 Vilvoorde Het parket Halle-Vilvoorde gaat alle voorzitters en bijzitters die bij de verkiezingen van zondag niet of te laat komen opdagen, strafrechtelijk vervolgen. In totaal verschijnen 102 bijzitters en 1 voorzitter voor de correctionele rechtbank.

De opgeroepen voor- en bijzitters in dat arrondissement die zonder wettige reden afwezig blijven of te laat komen, kregen van het parket van Halle-Vilvoorde eerst een voorstel tot minnelijke schikking. “Er werd iedereen eerst de mogelijkheid geboden een minnelijke schikking van 250 euro te betalen. 383 personen hebben dit wel betaald. Degenen die niet betaald hebben, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank”, aldus het parket. De minimale boete die voorzien is in de wet, bedraagt 400 euro, de maximale boete die kan worden opgelegd is 1.200 euro. De zittingen vinden plaats op 24 en 31 oktober, 6, 7, 13 en 14 november.

Het parket van Halle-Vilvoorde had ook voor de lokale verkiezingen, in oktober 2018, een waarschuwing uitgestuurd naar de voorzitters en bijzitters.Na die verkiezingen hebben 389 mensen de minnelijke schikking betaald. Er werden nog 108 anderen gedagvaard, waarvan er intussen 97 veroordeeld werden door de rechtbank. Er werden ook 7 mensen vrijgesproken wegens twijfel. De laatste vonnissen zullen in de loop van de komende weken worden uitgesproken. De meeste veroordeelden kregen een boete van 600 euro, soms met een gedeeltelijk uitstel. Eén iemand heeft een boete van 800 euro gekregen, voor nog iemand anders werd de opschorting uitgesproken.