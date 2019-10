10 maanden cel voor Vilvoordse die als ‘muilezel’ werkte voor bende WHW

23 oktober 2019

18u27 0 Vilvoorde Een vrouw uit Vilvoorde is bij verstek veroordeeld tot 10 maanden cel voor oplichting. Ze leende als zogenaamde muilezel haar bankrekening uit aan criminelen.

Een man uit Kontich kreeg eerder dit jaar een mail - zogezegd van zijn bank - met de vraag om zijn bankkaart in te scannen. De nietsvermoedende man gehoorzaamde en zag ‘s anderendaags dat er maar liefst 27.600 euro verdwenen was van zijn rekening. Ook was er geprobeerd om 9.000 euro van de rekening van zijn dochter, waarop hij een volmacht had, af te halen. Dit lukte echter niet. Een deel van het geld, zo’n 12.300 euro, bleek overgeschreven te zijn op de bankrekening van een vrouw uit Vilvoorde. Ondanks meerdere aanvragen kwam ze nooit opdagen voor verhoor. Ook naar de zitting stuurde ze haar kat.