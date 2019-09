1 miljoen euro voor capaciteitsuitbreiding Virgo en Horteco DBS

04 september 2019

11u48 0 Vilvoorde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft 34 nieuwe capaciteitsprojecten goedgekeurd waaronder twee in Vilvoorde, goed voor een investering van 1 miljoen euro.

Virgo Fidelisinstituut Eerste Graad (I), Virgo Fidelis II en Virgo+ krijgen 500.000 euro voor een capaciteitsuitbreiding met 144 plaatsen. Ook het GO! Technisch Atheneum Horteco krijgt dat bedrag voor een uitbreiding met 50 plaatsen.

Dankzij de totale investering van bijna 27 miljoen euro komen er nog eens ruim 3.000 extra plaatsen bij in het basis- en het secundair onderwijs. De projecten komen bovenop de vele eerdere projecten die al werden goedgekeurd.

“Door het stijgende leerlingenaantal in onze scholen is het nodig dat er extra plaatsen in de klas bijkomen”, zegt minister Crevits. “De voorbije jaren hebben we al twee keer 150 miljoen euro vrijgemaakt voor tientallen projecten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We steken nu nog een tandje bij met een extra investering van bijna 27 miljoen euro, goed voor ruim 3.000 extra plaatsen in scholen in het basis- en het secundair onderwijs.”