1.500 bezoekers op jobbeurs voor de luchthaven JCV

25 november 2019

16u22 0 Vilvoorde 1.500 mensen zakten maandag af naar de Kruitfabriek voor een grote jobbeurs voor luchthavenjobs. Ze konden er kennis maken met de werkgevers of advies inwinnen over opleidingen.

Gemiddeld staan er 400 vacatures open op de luchthaven, aan werk dus geen gebrek. “Qua profielen zoekt onze nationale luchthaven niet alleen luchtvaartpersoneel maar ook mensen met goesting in een job onder meer in de horeca, security, sales, logistiek, luchtvracht, administratie, technische sector. Met deze jobbeurs hopen we zoveel mogelijk werkzoekenden te kunnen matchen met de openstaande jobs op en rond Brussels Airport” verklaart Simon De Maeseneer, General Manager van Aviato, dat de beurs organiseerde.

Veiligheidsbedrijven Securitas en G4S zoeken continu ongeveer 50 nieuwe mensen, maar ook bedrijven als DHL, ISS, TUI, Aviapartner en Autogrill zijn vrijwel altijd op zoek naar nieuw personeel.

Het was de eerste keer dat de beurs in de Kruitfabriek doorging. Naast de stands van werkgevers konden bezoekers ook advies over opleidingen krijgen of een workshop volgen bij een van de partnerorganisaties. De beurs richtte zich zowel op mensen die net afgestudeerd zijn, als mensen die hun carrière een andere wending willen geven.