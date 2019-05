‘Zomer van Asiat’ komt eraan: beloftevol stadsdeel wordt twee maanden lang omgetoverd tot Vilvoordse hotspot DBS

28 mei 2019

19u43 0 Vilvoorde Een speelbos om in te ravotten, klimrekken voor de durvers, speelheuvels om te veroveren, basketringen om te dunken, een straat om te skaten, een telefooncel met verhalen, een grote moestuin met aquaduct, ruimte om te picknicken,… Dat en nog veel meer kunnen de Vilvoordenaars deze zomer allemaal ontdekken op de Asiat-site.

De voorbije maanden is er heel wat aan het bewegen rond de ‘Asiat’, de voormalige legerkazerne waarvan de stad op 1 oktober 2018 de sleutels in handen kreeg. Eind 2018 lanceerde de stad een oproep tot Stadsmakers: creatieve mensen, ondernemers en/of groepen die een tijdelijk project willen en kunnen realiseren op deze site.

Heel wat interessante ideeën kregen de voorbije maanden vorm. Plannen werden uitgewerkt en de nodige ingrepen uitgevoerd. Het resultaat kan kan elke Vilvoordenaar amen met vrienden, kinderen en familie ontdekken tijdens de zomermaanden.

Het gebied wordt immers opengesteld en opgenomen in het openbaar domein. “Ik roep iedereen dan ook op om deze zomer dit verborgen stukje Vilvoorde te ontdekken”, zegt schepen Barbara de Bakker (Groen). “Je vindt er een aangenaam gebied met een speelbos, bomen en een tuinzone van 1 400 m². Een gebied waar je niet in één keer alle hoekjes van kan ontdekken. Er zijn al moestuinen, maar ook puintuinen om in te ravotten, en een overdekte tuinhal. Reeds 500 m² werd onthard en de site biedt nog veel potentieel voor ontharden in de toekomst.”

Je vindt er ook elk weekend een zomerbar en doorheen de zomer diverse workshops, wandelingen, muziekhappenings, jeugdkampen, evenementen,….

De site ligt in het ruimere gebied van Asiat-Darse en de zomeractiviteiten in samenwerking met Stadsmakers zorgen voor een tijdelijke invulling in afwachting van een definitieve herbestemming voor het hele gebied, inclusief de omgeving van de centrale en de Darse het insteekdok.

Het stadsbestuur ziet hier heel wat potentieel om in de toekomst uit te groeien tot een bloeiend en vernieuwd stadsdeel met ruimte voor recreatie en publieksgerichte activiteiten. “ Na de zomer evalueren we, zien we wat werkt, wat bijgestuurd moet worden en zoeken we naar geschikte partners om de site voor een langere periode te beheren”, aldus burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Tijdens het openingsweekend op 29 en 30 juni kan je de Stadsmakers ontmoeten in deze unieke setting. Ze onthullen graag wat ze allemaal in petto hebben. Daarnaast wordt er tijdens het openingsweekend heel wat animatie voorzien, gaat er uitzonderlijk op zondag een rommelmarkt door, kan je er iets lekker eten, wordt de bar voor de eerste keer geopend, en kan je meedingen in een street soccer tornooi of de art expo bezoeken.