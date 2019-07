‘Zomer van Asiat’ brengt Vilvoordenaars samen in de voormalige legerkazerne SZM

06 juli 2019

18u25 0 Vilvoorde Heel de zomer kan je in Vilvoorde in de voormalige legerkazerne ‘Asiat’ trekken voor tal van activiteiten, workshops, apero’s en nog veel meer. Het initiatief komt van de stad Vilvoorde die de laatste maanden in de lege kazerne heel wat renovatiewerken hebben uitgevoerd, zodat het in de zomer een invulling kon hebben voor de Vilvoordenaars.

De stad kreeg op 1 oktober 2018 de sleutels van de voormalige legerkazerne ‘Asiat’ die ze aangekocht hebben en lanceerde eind 2018 een oproep tot Stadsmakers om de site op een creatieve manier in te vullen voor de zomer. De nood aan ruimte voor jeugd, recreatie en sport, voor verbindende initiatieven die verschillende culturen kan samenbrengen zijn het uitgangspunt geweest. Zo heeft de stad Vilvoorde in samenwerking met Stadsmakers een heleboel zomeractiviteiten gepland die een tijdelijke invulling geven aan de site in afwachting van een definitieve herbestemming voor het hele gebied.

Heel wat interessante ideeën kregen de voorbije maanden vorm. Plannen werden uitgewerkt en de nodige ingrepen werden uitgevoerd. Het resultaat kan elke Vilvoordenaar samen met vrienden, kinderen en familie ontdekken tijdens de zomermaanden. Je kan er genieten van een speelbos, bomen en een tuinzone van 1.400 m² of je weekend goed inzetten met een after work- drankje. Verder zijn er ook tal van workshops, jeugdkampen en andere evenementen.

Dit weekend kan je er ver van de heisa in Brussel genieten van de Tour de France op groot scherm met een barbecue en cocktails, terwijl je kinderen in het springkasteel kunnen spelen.

Het volledige programma vind je terug op de site van de stad Vilvoorde.