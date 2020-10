“Wij zijn in rouw”: Medewerkers Wibra blijven beste beentje voorzetten, maar de onzekerheid kwelt hen “Wij hebben ook elk een gezin zitten thuis” Margo Koekoekx

08 oktober 2020

15u05 0 Vilvoorde Werknemers bij Wibra zijn het beu. Ze willen de klanten nog zo goed en vriendelijk mogelijk bedienen, maar dat loopt steeds moeilijker. De onzekerheid vreet aan hen en door de leveringenstop valt er ook steeds minder te verkopen. ‘Wij zijn in rouw’ hangt op het etalageraam.

Na meer dan twee maanden is er nog steeds veel onduidelijkheid bij Wibra. Donderdag moest blijken of 36 van 81 Belgische filialen een doorstart mochten maken. In dat voorstel wilden ze voor de 183 personeelsleden die ze mee zouden overnemen, de opgebouwde rechten wat vakantiedagen en dergelijke betreft, mee overdragen. Dat voorstel veegde men in de rechtbank van Dendermonde echter van tafel.

Ik werk hier al bijna tien jaar en steek hier samen met mijn collega’s mijn hart en ziel in Gérant Johanna Steurs

Het gevolg is dat alle 80 filialen momenteel open blijven. Maar de onduidelijkheid leidde intussen al tot veel tranen bij de medewerkers. Zo ook in het filiaal in Vilvoorde, waar ze een klein maar hecht team hebben. Momenteel draaien ze op minimumbezetting. “Ik ben normaal niet de persoon die staat te springen om in de krant te komen. Maar nu maak ik een uitzondering”, steekt gérant Johanna Steurs van wal. “Ik werk hier al bijna tien jaar en steek hier samen met mijn collega’s mijn hart en ziel in. De onwetendheid vreet aan ons. Normaal gingen we vandaag wat meer weten. Maar nu het voorstel van de doorstart afgekeurd is, zijn we weer bij af.”

Het papier dat op het etalageraam hangt is al aangepast. Na de aankondiging van de sluiting op woensdagavond 7 oktober, staat daar intussen in de plaats 8 oktober om 18 uur. Al zit de kans er dik in dat ze morgen toch ook opnieuw open moeten doen.

Uitstel van executie

“En dat zal waarschijnlijk nog even het geval zijn. We dachten dat het vandaag de laatste dag zou zijn door de uitspraak bij de rechtbank. Hoe het verder moet weten we niet”, vertelt Johanna. De medewerkers speculeren dat de sluiting zo ver mogelijk opgeschoven wordt. Maar doordat leveringen uitblijven en veel klanten de zaak met lege handen verlaten, draaien ze maar weinig omzet. “Deze laatste weken zijn waarschijnlijk verlieslatend aangezien de huur van het pand en de loonkost ook betaald moet worden. En dat terwijl onze winkel steeds bijna in de top dertig van de best renderende filialen stond.”

Of Wibra de ontslagvergoedingen, vakantiedagen en dergelijke zullen kunnen uitbetalen is erg onduidelijk voor de werknemers. “Wij wachten op meer informatie via de vakbonden. Maar we zien het maar somber in.” Soms worden klanten zelfs kwaad. Dat ze in hun vertrouwde winkel niet meer kunnen vinden wat ze steeds kwamen kopen. Helaas valt daar weinig aan te doen.