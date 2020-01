Werknemers AZ Jan Portaels zamelen spullen in voor Australische dieren die getroffen zijn door bosbranden Robby Dierickx

20 januari 2020

13u50 0 Vilvoorde Het personeel van het algemeen ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde is sinds vrijdag massaal spullen aan het inzamelen voor de dieren die in Australië getroffen zijn door de bosbranden. In enkele dagen tijd werden al heel wat washandjes, handdoeken en steriele doeken ingezameld. Een eerste lading wordt binnenkort naar Australië overgevlogen.

“Vorige week vrijdag hebben we een oproep onder het personeel gelanceerd in de hoop zoveel mogelijk spullen in te zamelen voor de dieren die momenteel in moeilijke omstandigheden leven in Australië als gevolg van de bosbranden”, zegt Helena Polfliet, woordvoerder van het ziekenhuis Jan Portaels. “Het idee komt van één van onze personeelsleden. Amper enkele dagen na de oproep hebben we al heel wat spullen ingezameld. Dat gaat van washandjes tot handdoeken, kussenslopen, steriele doeken en compressiematerialen. De actie is voornamelijk voor het personeel bedoeld, maar uiteraard mogen ook bezoekers spullen doneren.”

Ark van Pollare

De eerste inzamelactie loopt tot nu vrijdag. “Vanaf zaterdag komt Team Belgium de ingezamelde spullen ophalen voor transport naar Australië per container”, aldus nog Helena Polfliet. “Een tweede lading vertrekt eind volgende maand. De vzw Ark van Pollare, een zorgboerderij en opvangcentrum voor weidedieren in Lennik, steunt onze actie.”

Al het materiaal dat niet overgevlogen kan worden, zal door de Ark van Pollare verdeeld worden onder dierenasielen in ons land.