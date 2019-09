‘Werken aan de ring’ organiseert eerste Mobifest in Vilvoorde SVHM

14 september 2019

14u09 0 Vilvoorde Naar aanleiding van ‘De week van de mobiliteit’, vindt op 14 september het Mobifest plaats in het domein Drie Fonteinen, georganiseerd door ‘Werken aan de ring.’ Volgens de organisatoren is het de bedoeling om mensen meer te informeren over de geplande werken in de omgeving.

“We merken dat de buurtbewoners steeds meer vragen hebben omtrent zaken die staan te gebeuren in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld de werken aan de ring, maar ook de trambussen die er zitten aan te komen. Een tijd geleden deden we al een rondvraag bij inwoners om te kijken welke vragen ze beantwoord willen zien. Om hen op een leuke manier, met een hapje en een drankje, wat meer informatie te bezorgen, organiseren we het evenement Mobifest.” Gasten kunnen daarnaast ook praten met een mobicoach in het mobicafé.

Het evenement nodigt ook een BMX-kampioen uit die zijn beste kunstjes zal bovenhalen. Daarnaast mogen bezoekers enkele gekke fietsen uitproberen en de liefhebbers mogen zich uitleven op de belevenisroutes.

Eerste keer

Volgens de organisator is het de eerste keer dat de groep zo’n evenement organiseert. “Het is een soort van try-out waarbij we willen kijken waar we in de toekomst nog aan moeten werken.” Op 15 september kunnen bezoekers ook terecht in Hoeilaart tijdens de Druivenfeesten.

Vivoordenaars kunnen met al hun vragen nog tot 18.00 uur bij het Mobifest terecht.