‘Vilvoordse vedetten’ blazen verzamelen voor eerste basketbaltraining DBS

06 juni 2019

13u43 9 Vilvoorde De ‘Vilvoordse vedetten’ bliezen deze week voor het eerst verzamelen in de sporthal voor hun basketbalmatch ‘op z’n Amerikaans’ dit najaar. Restauranthouder Pieter Jacobs en kapper Sven Corbeel willen Vilvoorde opnieuw laten leven met dit initiatief. Twee ploegen van in totaal 24 bekende Vilvoordse gezichten zullen het in november tegen elkaar opnemen. De opbrengst gaat naar vier goede doelen.

Op de eerste kennismaking tekende nagenoeg iedereen present. “We hebben de ploegen en nummers verdeeld, de coaches aangesteld en de maten genomen voor de kleren”, vertelt Corbeel. “Daarna hebben we ook al een klein wedstrijdje gespeeld. Helaas viel daarbij al een eerste serieuze blessure te noteren. Dat was wel een domper.”

Maar het enthousiasme rond het initiatief groeit volgens Corbeel wel degelijk zienderogen. “Ook artistieke duizendpoot Ish Ait Hamou heeft laten weten dat hij wil meespelen. We hebben intussen ook beslist om voordien zes keer samen te komen in plaats van één keer. Om toch wat te kunnen oefenen. We hebben namelijk vastgesteld dat het toch niet zo evident is en dat het basketbalplein toch groter is dan je zou denken (lacht).”

De spektakelrijke basketbalmatch zal plaatsvinden in de sporthal op 30 november.