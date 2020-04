‘Vilvoordse Trots’ krijgt nieuw plekje

tussen de pjeirefretters Margo Koekoekx

17 april 2020

16u05 0 Vilvoorde Een standbeeld dat bij velen in het geheugen staat gegrift, kreeg een nieuw plekje. De betonnen sokkel is nog aan het uitharden, maar het staat er. Het beeld Vilvoordse Trots, waar uiteraard een paard in is verwerkt, pronkt vanaf nu in de Visserstraat.

Sinds 1993 stond het beeld met de naam Vilvoordse Trots op de hoek van de Grote Markt aan café Groote Markt, maar daar moest het in 2018 wijken voor de aanleg van de ondergrondse parking.

Nu pronkt het in de Vissersstraat, wat verder dan het Mattenkot. En die plek werd niet voor niets gekozen. Schepen voor cultuur, Moad El Boudaati (Sp.a): “We kozen bewust een plaats waar het beeld helemaal tot haar recht komt. De nieuwe plek is gelegen tussen onze twee bekendste paardensteakrestaurants, De Kuiper en Horse House, én midden in de wandelroute van de stadsgidsen.”

Het beeld ‘Vilvoordse Trots’ is een abstract kunstwerk van een boerenpaard dat Vilvoordse beeldhouwer Bernard Jacobs creëerde. Het koperen beeld weegt bijna 350 kg.