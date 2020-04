‘Verdwaalde’ inbreker krijgt 15 maanden cel Wouter Hertogs

07 april 2020

12u10 0 Vilvoorde Een man die in januari betrapt werd bij een inbraak in Vilvoorde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij werd overmeesterd door de bewoner van het huis waar hij wilde inbreken maar in het geharrewar liep die bewoner een polsblessure en een neusbreuk op. “Ik was verdwaald bij een fietstocht”, was het flauwe excuus van de man. De rechter geloofde hier niets van.

In de nacht van 21 op 22 januari 2020 werd de bewoner van een huis in Vilvoorde opgeschrikt door lawaai in zijn achtertuin. Hij ging poolshoogte nemen en in de tuin bemerkte hij een man die het tuinmeubilair inspecteerde. Ook zag hij hoe deze man zich vervolgens naar het schuifraam begaf. Toen de indringer het schuifraam probeerde te openen, stapte de bewoner naar buiten en probeerde de verdachte tegen te houden. Het kwam tot een worsteling waarbij de bewoner de inbreker wel kon overmeesteren maar gewond raakte aan de pols en een neusbreuk opliep.

De verdachte was al eerder veroordeeld voor geweldfeiten. “Mijn cliënt houdt vol dat het om een misverstand gaat”, klonk het. “Volgens hem was hij enkel een fietstocht aan het maken en dacht hij een binnenweg te nemen maar besefte hij niet dat hij eigenlijk in een privétuin stond.” Dat verhaal was volgens de rechtbank totaal ongeloofwaardig.