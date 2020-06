‘t Zeepaardje wellicht weer open vanaf 1 juli Margo Koekoekx

15u37 0 Vilvoorde Zwembad ‘t Zeepaardje in Vilvoorde heropent wellicht op 1 juli. Dat is althans de intentie lichtte schepen voor sport Moad El Boudaati (Sp.a) toe tijdens de gemeenteraad op vraag van Remy Esquiliche (Open Vld).

Vanaf 1 juli mogen de zwembaden weer open en dat wil ook stad Vilvoorde trachten te verwezenlijken. “We stellen nu de protocollen op in de hoop dat dat tegen volgende week lukt.”, zegt El Boudaati. “We zouden de zwemtijd in blokken verdelen en telkens maximum 50 bezoekers toelaten, daar dat op piekuren anders makkelijk kan oplopen naar 70 tot 80 personen. Mensen zullen hun plekje dan ook op voorhand moeten reserveren. Dat maakt dat we een online tool moeten kunnen voorzien tegen volgende week. Als dat allemaal lukt, zal het zwembad inderdaad weer open gaan op 1 juli.”

De muurschildering van op de foto zal dan voor het eerst zichtbaar zijn voor publiek.