“Pure kwakzalverij!” Sneltesten op corona verboden in Vilvoorde Margo Koekoekx

12 augustus 2020

11u40 6 Vilvoorde De plannen voor ‘de corona-sneltest’ op donderdag 13 augustus kunnen alweer de kast in. Organisatie United People wou die organiseren in deelgemeente Koningslo. De stad was hier echter niet van op de hoogte. Na het inwinnen van advies besloten ze de activiteit te verbieden gezien de onbetrouwbaarheid van de testen.

Sommige inwoners stelden zich vragen bij het zien van de test op sociale media. Hierdoor klopten enkelen aan bij de stadsdiensten, en die schoten meteen in actie. Zowel de stad als de lokale politie waren niet op de hoogte van de activiteit en wonnen informatie over de genoemde sneltesten in. “Na negatief advies van de Federale Gezondheidsinspectie en Domus Medica beslisten we het evenement per direct te verbieden”, klinkt het.

Verboden

De sneltesten zijn verboden door hun onbetrouwbaarheid. Sommige mensen zouden vervolgens misschien onnodig in quarantaine gaan terwijl anderen risicogedrag kunnen stellen omdat ze onterecht denken niet besmet te zijn.

Burgemeester Hans Bonte (Sp.a) reageert: “Deze actie ruikt naar kwakzalverij, iets wat we in de strijd tegen het COVID-19-virus kunnen missen als kiespijn. Gezien het onwettige en onethische karakter van deze testen zag ik mij genoodzaakt om het evenement te verbieden in het kader van de openbare gezondheid.”