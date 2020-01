‘Nieuwe’ oude machines vullen industrieel straatmuseum aan in Vilvoorde MKV

17 januari 2020

15u44 0 Vilvoorde Vilvoorde zet opnieuw her en der machines neer in het straatbeeld. Daarmee brengt de stad een ode aan haar industriële verleden. Jonge kunstenaars nemen de machines onder handen alvorens ze een vaste plek krijgen.

Met de beschilderingen wenst de stad een hedendaagse toets te geven aan deze oude relicten. De boormachine van Bladt, een grote aannemer die actief was van 1928 tot 1989, is het werk van De Kwekerij, een artistiek team uit Gent. Het werk staat nu in de Tuchthuisstraat. “Op deze manier krijgen jonge kunstenaars een permanent podium in de stad waarbij ze de brug maken tussen het verleden en het heden”, benadrukt schepen voor Jeugd, Sport en Cultuur Moad El Boudaati.

Dertig jaar geleden deed men ook al iets dergelijks. Na de sluiting van cokesfabriek Forges de Clabecq plaatste het stadsbestuur in 1989 een as uit de machinezaal op het pleintje aan de Gendarmeriestraat. Het startschot van het “industrieel straatmuseum” bleek gegeven. De jaren nadien verschenen immers verspreid over het centrum verschillende industriële machines, de meesten in 1992 naar aanleiding van de viering van 800 jaar stadsvrijheid in Vilvoorde. In 2007 werd de laatste machine geplaatst.

In 2019 pikte het stadsbestuur die traditie opnieuw op door de twee machines aan de ingang van het Hanssenspark, langs de Koepoortstraat en aan het kruispunt van de Rubensstraat en de Breemputstraat te plaatsen.