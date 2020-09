‘Muilezels’ sturen kat naar rechtbank Wouter Hertogs

21 september 2020

18u57 0 Vilvoorde Twee zogenaamde ‘money mules’, twee mannen die hun bankrekening ter beschikking zouden gesteld hebben van oplichters, riskeren 12 maanden cel.

‘Money mules’ stellen hun bankrekening ter beschikking van oplichtersbendes zodat die de rekening kunnen gebruiken om er de buit van hun misdrijven op te storten, waarna het geld wordt doorgestort naar een andere rekening, of wordt afgehaald. De ‘money mules’ maken meestal geen deel uit van de bende of criminele organisatie maar krijgen vaak wel een vergoeding voor het gebruik van hun rekening.

“Vaak gebruiken ze een smoesje als ‘mijn bankkaart was gestolen’, of ‘ik had mijn identiteitskaart verloren’ maar hier waren ze net iets inventiever”, aldus het parket. “Beiden hadden zogenaamd plannen om zelfstandige te worden en hadden daarom elk een rekening geopend. Op de ene werd 9.700 euro gestort en op de andere 3.000 euro, die al even snel weer verdwenen. Natuurlijk is geen van beide mannen uiteindelijk zelfstandige geworden en natuurlijk weet geen van beiden waar dat geld vandaan kwam en waar het gebleven is.” Beide mannen lieten verstek gaan. Uitspraak op 19 oktober.