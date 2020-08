‘Monster van Vilvoorde’ verschijnt volgende maand voor hof van beroep Wouter Hertogs

24 augustus 2020

14u59 0 Vilvoorde Mike M.(35) uit Vilvoorde, die gedurende bijna 15 jaar zijn verschillende partners en kinderen op een gruwelijke manier mishandelde, verschijnt op 8 september voor het Brusselse hof van beroep. Die had hem begin dit jaar Mike M.(35) uit Vilvoorde, die gedurende bijna 15 jaar zijn verschillende partners en kinderen op een gruwelijke manier mishandelde, verschijnt op 8 september voor het Brusselse hof van beroep. Die had hem begin dit jaar een gevangenisstraf van 18 jaar opgelegd , maar had hem wel vrijgesproken voor het seksueel misbruik van zijn kinderen. Hij tekende niettemin beroep aan.

De mishandelingen waarvoor Mike M. vervolgd werd, tarten elke verbeelding. De feiten zouden al in 2002 begonnen zijn, nadat Mike M. zijn toenmalige, minderjarige vriendin zwanger had gemaakt en met haar ging samenwonen, ver van haar pleeggezin. De jonge vrouw zou zowat dagelijks slagen hebben gekregen, zelfs tijdens haar zwangerschap, zou meermaals verkracht en gewurgd zijn, beschoten met een BB-gun en een blaaspijp met metalen pijltjes en zou zelfs een hele nacht vastgeketend zijn aan de verwarming met een glas water net buiten bereik.

Hond opgehangen

M. had tussen 2002 en 2006 ook een relatie met een ander minderjarig meisje, dat hij op dezelfde manier mishandeld zou hebben. Zo zou hij in haar lichaam en geslachtsdelen gekerfd hebben om de wonden vervolgens te vullen met Chinese inkt en zou hij haar hond voor haar ogen hebben opgehangen. De twee dochters uit zijn eerste relatie zouden al evenmin aan de gruwel ontsnapt zijn. De kinderen zouden amper eten gekregen hebben, zouden geslagen zijn met de vuist en met de zweep, opgesloten in de kelder, vastgeketend aan de trap en beschoten met zelfgemaakte wapens. Volgens de verdediging waren er weliswaar een aantal feiten gebeurd, maar hadden de slachtoffers één en ander sterk overdreven.

Toch kwam de man, hoe vreemd het ook mag klinken, nog goed weg met 18 jaar cel. Het parket had begin januari nog 20 jaar gevorderd én een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar. Omdat hij werd vrijgesproken voor de seksuele delicten waarvoor hij vervolgd werd, was dit wettelijk gezien niet mogelijk. Aangezien het parket ook beroep aantekende, bestaat de kans dus ook dat hij alsnog een zwaardere straf (en een terbeschikkingstelling) zal krijgen.