'Monster van Vilvoorde' krijgt 18 jaar cel

08 februari 2020

00u00 0 Vilvoorde Een 35-jarige man uit Vilvoorde is veroordeeld tot 18 jaar cel voor de onmenselijke behandeling van zijn twee dochters en vier ex-vriendinnen. Enkel de verkrachting van de oudste dochter achtte de rechtbank onvoldoende bewezen. "Al lijkt het ons niet onwaarschijnlijk dat ook dát, net als alle andere feiten, gebeurd is."

Sylvie Keymolen (33) en haar dochter knijpen in elkaars hand als de straf voor Mike M.M. wordt uitgesproken . Nog opgeluchter waren ze toen de de Brusselse rechter zei dat hij hun getuigenissen over extreme straffen, mishandelingen en seksueel misbruik geloofde. Dat de dochters bakboter aten, omdat er niets anders in huis was. Dat papa hen straf gaf als ze naar het toilet gingen zonder het te vragen. Dat hij hen dan met handboeien vastmaakte aan de trap of opsloot in de kelder. Dat hij hen sloeg, soms met een zweep. "Er is geen enkele reden om aan die verklaringen te twijfelen. Ze worden gestaafd door de getuigenissen van ex-vriendinnen, hun oma en verslagen van het CLB." Op één punt kreeg M.M. - ook wel 'het monster van Vilvoorde' genoemd - de vrijspraak: de verkrachting van één van zijn dochters was onvoldoende bewezen. De rechter richtte zich tot het meisje: "Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat deze feiten, net als alle andere, helaas gebeurd zijn, maar er is te weinig bewijs. Niemand anders zegt iets over het misbruik. Er is dus twijfel. En dan moet ik oordelen in het voordeel van de beklaagde."

M.M. weigerde naar de rechtbank te komen. Zijn advocaat bespreekt het vonnis met hem en beslist dan of hij in beroep gaat. (SRB/WHW)